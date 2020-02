Düsseldorfer Kom(m)ödchen - Quickies

× Erweitern Düsseldorfer Kommödchen

Seit anderthalb Jahren begeistert das Erfolgsprogramm "Irgendwas mit Menschen" das Publikum. Ein Stück, das schon jetzt ein Kom(m)ödchen-Dauerbrenner ist.

Aber was tun, wenn man ein Ensemble hat, das daneben noch überbrodelt vor Spielfreude und Spaß an aktueller Satire? Natürlich spielen lassen!!! Bei unseren Schauspielern und Autoren haben sich schon wieder so viele Ideen gesammelt, dass sie einfach raus müssen. Und so gibt’s jetzt als kleines flottes Beiboot zum Hauptprogramm die "Quickies". Ein wilder Abend voll mit top-aktueller Satire und vielen kleinen, witzigen, schrägen, abgedrehten und scharfen Nummern. Blitzschnelle Sketche zur Lage der Nation, bunte Skizzen zur Zeit, und dazu ein Blick in die kreative Werkstatt des Kom(m)ödchens. Viel Spaß!

mit: Maike Kühl, Daniel Graf, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel

Autoren: Dietmar Jacobs, Martin Maier-Bode und andere

Regie: Hans Holzbecher

14.03. 2020 Stuttgart-Premiere