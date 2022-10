Düsteres in den Abendstunden

Willkommen im Strafvollzugsmuseum. Treten Sie ein und lassen Sie (nicht) alle Hoffnung fahren. Denn es wird Ihnen Gerechtigkeit widerfahren!

Recht und Unrecht war und ist immer an die entsprechende Zeit und deren Gesetzte und Moralvorstellungen geknüpft. An diesem Abend werden grausame Geschichten und grausame Historie miteinander verwoben. die Erzählerin Xenia Busam und Museumsleiterin Susanne Opfermann gestalten den Abend in einem spannenden Wechsel von fantastischen Erzählungen und informativen Fakten die sich auf das Beste ergänzen.