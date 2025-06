DÜV - die Üblichen Verdächtigen

"Die üblichen Verdächtigen" sind Jürgen "Wisch" Wursche an der Gitarre, Fabi Fischer an den Drums und Markus Klopfer am Bass. Sie sind keine Band der Superlative, sondern die bodenständige, geerdete Band von nebenan.

Erdige Gitarren-Riffs von den Stones, CCR oder ZZ Top bis melodiöse Schnörkel von den Dire Straits. Ein Abend voller Evergreens bringt die Zuhörer zum Singen, Tanzen und schwelgen in Erinnerungen.