D’Cuba Son – das ist der heiße Sound karibischer Lebensfreude gepaart mit nordameri-kanischem Jazz. Im Dezember 2018 gegründet, hat sich die Gruppe afrocubanischen Rhythmen verschrieben.

Michael Mischl (Drums) und seine Frau Claudia Sánchez Du-quesne (Vocals) haben sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. Eine Afro-Cuban/Salsa Band. Die 6 Vollblutmusiker verschiedener Nationalitäten harmonieren per-fekt miteinander und begeistern ihr Publikum mit sanft-melancholischen Rumbas, gefühlvoll-melodischem Son und spritzigen Mambo- und Salsa-Kompositionen. Das Programm lebt von den Covers weltbekannter kubanischer Klassiker und afro-cubanischer Jazz Songs, die verstärkt in den 90er Jahren die internationale Musikszene (zurück)eroberten. Dabei gelingt es D’Cuba Son spielend, in ihrer lebendigen Performance die eigene Handschrift durchscheinen zu lassen. Der Groove animiert unbedingt zum Tanzen. Wem es da nicht in den Füssen kribbelt…. augenblicklich hat man das lebhafte Treiben auf Havannas Plätzen vor Augen und fühlt sich in die farbenfrohen Gassen Trinidads versetzt. Das mag auch daher kommen, dass die 3 kubanischen Bandmitglieder allesamt berühmten Musikerfamilien entstammen. Eines ist sicher – dem mitreißenden Sound von D’Cuba Son kann man sich nicht entziehen. Ein Konzertbesuch bei dieser Band ist eindeutig empfehlenswert! In diesem Sinne: Ahí, na’ ma’! (That’s it!)

Claudia Sánchez Duquesne - Vocal

Sean Ian Guptill - Trompete

Steffen Schuhmacher - Piano

Carina Gutierrez Valdes - Bass

Alexander Pera Ramos - Percussion

Michael Mischl - Drums