d.a.i. Goes Hip Hop

Was klingt da, wenn du in dich hinein hörst? Was beschäftigt dich? Was macht dich glücklich, stolz, übermütig? Welche Musik schafft es, dass du dich selbst vergisst oder ganz bei dir bist? Und wie cool ist es, dieses Gefühl mit anderen zu teilen, dafür Applaus und Anerkennung zu ernten und gleichzeitig anderen etwas zu geben? Der Rapper Jens Amschlinger aka SANE zeigt euch, wie es geht. Er hilft euch, eure Gedanken und Stimmungen in Worte und Beats zu fassen, nimmt mit euch eigene Songs auf und performt mit euch eine Bühnenshow!

Kurssprache ist Denglish.