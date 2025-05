Dieser Workshop bietet eine umfangreiche Einführung in die Lautsprecher- und Systembestandteile der SL-Serie (GSL, KSL, XSL, Subs) und deren unterschiedliche Anwendungsbereiche. Dazu gehören sowohl eine Einführung in das elektroakustische Design der Serie als auch die Funktion des d&b Montage- und Rigging-Zubehörs der SL-Serie. Es werden verschiedene Riggingmethoden für die SL-Serie gezeigt und in praktischen Übungen vertieft.

