D e e p e r ! feiert Christian Löffler (live)

Was macht man als Veranstaltungsreihe im Juli, wenn WM ist und die Fanmeilen voll sind? Richtig, man sucht sich einen spielfreien Tag kurz vor Ende des Turniers und haut richtig rein!

So auch DEEPER!, das sich nicht lumpen lässt und mit Christian Löffler einen echten Kracher parat hat.Nach der unvergesslichen Nacht im Sommer letzten Jahres wurde Christian Löffler prompt wieder in den DEEPER! Kader für 2018 berufen. Mit seinem letzten Album ‚Mare‘ hat er einen Volltreffer gelandet, dem seine einzigartigen Livesets in absolut nichts nachstehen – aus dem Stand 2:0 für ihn, ohne warmlaufen zu müssen! Diese Vorlage wird er sicher mehr als gekonnt nutzen und mit neuen Stücken am Start auch dieses Mal wieder zur Höchstform auflaufen.Als zweite Sturmspitze neben Christian spielt der Däne Tim Andresen groß auf: als Stammkraft im Kopenhagener Kultclub Culture Box hat er mit unzähligen Releases und Remixes auf sich aufmerksam gemacht – da wurde es mehr als Zeit, ihn zum allerersten Mal nach Stuttgart zu verpflichten. Deep, treibend und gefühlvoll ist seine Musik, mehr als passend also, um nach Christian Löffler richtig abzuräumen.Gastgeber Marius Lehnert komplettiert die Startformation dieser Nacht. Gekonnt sicher baut er das ganze auf, damit erst gar keine Zweifel an der Spieltauglichkeit der DEEPER! Mannschaft aufkommt. So oder so, weltmeisterlich wird’s garantiert! Ist eure Motivation genauso groß?

Line-Up:

CHRISTIAN LÖFFLER live (Ki Records | Rostock)

TIM ANDRESEN (Savoir Faire Musique | Kopenhagen)

MARIUS LEHNERT (Parquet Recordings | Stuttgart)

