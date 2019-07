D E E P E R ! feiert Sommerfest - Teil 2

Was tun, wenn es zwei DEEPER! im Zeitraum von drei Wochen in den schönsten Sommermonaten des Jahres gibt? Richtig, den Sommer feiern – und zwar doppelt!

Das DEEPER! Sommerfest hat sich über die letzten Jahre zu einer festen Konstante entwickelt – ist halt auch einfach geil. Bei bestem Wetter durch die beiden Außenbereiche des Kowalski fliegen, zwischendurch nen kühlen Drink an der Bar checken und immer wieder zu fluffigen Beats aus Funktion-One (Official)-Boxen das Tanzbein schwingen.

Nach Teil 1 des diesjährigen Sommerfestes Ende Juli heißt es jetzt: herzlich willkommen zu Teil 2 – und der steht ganz im Sinne der lokalen Power. Denn was lieben wir Stuttgarter mehr als Spätzle mit Soß‘? Zum Sound unserer Homies zu feiern.

Sowohl Leif Müller als auch Niklas Ibach haben sich dabei aber längst über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht: Während der eine mit seinem best Buddy Konstantin Sibold gemeinsam die COMMON SENSE PEOPLE. in die Welt trägt und Releases auf u.a. Cocoon abgeliefert hat, hat es den anderen schon längst komplett nach Berlin verschlagen, um dort an seine erfolgreiche Zeit im Schwabenländle anzuknüpfen. Jakob Mäder macht als Newcomer das Line-Up perfekt: auch als Liveact unterwegs, wird der Midnight Service-Mitgründer in dieser Nacht eines seiner housigen DJ-Sets zum Besten geben. Sommer 2019, here we go!

