D e e p e r ! ! x Rave On Snow Tour 2019

So hart es klingen mag: Winter is coming! Und damit auch das legendärste Festival Europas in den Bergen Österreichs, die Rave On Snow. DEEPER! macht dieses Jahr gemeinsame Sache und lädt zu einem offiziellen Rave On Snow-Tourstopp ins Kowalski.

Die beiden Aushängeschilder der Rave On Snow, Domenic D'Agnelli und CHRIS DI PERRI, haben sich seit geraumer Zeit zusammen getan und in diesem Jahr einige fette Releases auf renommierten Labels wie Kittball Records oder Moon Harbour an den Start gebracht. Dass die beiden aber nicht nur im Studio, sondern auch an den Decks harmonieren, zeigen sie in dieser Nacht zum ersten Mal im Kowalski.

Marius Lehnert, der ebenfalls auf der Rave On Snow 2019 im Dezember spielen wird, steht den beiden zur Seite und liefert eines seiner gefragten Warm Up-Sets. Mit diesem Paket lässt es sich also doch getrost der kälteren Jahreszeit entgegenblicken. Jacke an, Sonnenbrille auf und ab geht’s!

