D!E vögel. Jugendspielclub Leonberg - Schnuppertag und Probenbeginn

Seit 2017 bietet das Amt für Kultur und Sport einen wöchentlichen Theaterspielclub für Jugendliche an. Neben der Inszenierung eines Stücks am Ende der Saison stehen das Erlernen und Verfeinern von Schauspielgrundlagen und die Freude am gemeinsamen Gestalten im Vordergrund. Der theaterpädagogische Ansatz unterscheidet sich deutlich vom gängigen Schultheater. Mit hohem Anspruch und großer Neugier suchen die Jugendlichen unter der Leitung der Theaterpädagogin Swantje Willems (Theater Pforzheim) nach Wegen, Geschichten in eindrücklicher Form „auf die Bühne“ zu bringen. Mit Leidenschaft und Spielfreude werden Texte auf ihre Relevanz und Aktualität hin hinterfragt. Die eigene Sichtweise der jungen Spieler*innen bestimmt dabei die Lesart und letztlich die Darstellung.

Der Jugendspielclub, der sich selbst den Namen „D!E vögel“ gegeben hat, wendet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren mit und ohne Vorkenntnisse. Der Club probt wöchentlich, immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr, im Theater im Spitalhof. Das Ensemble findet sich von Jahr zu Jahr neu.