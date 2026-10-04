Von der Elsenz an den Hudson River

Eine bewegende Zeitreise in das ausgehende 19. Jahrhundert: Rohrbacher und Steinfurter Familien verlassen ihre Heimat, um in Amerika ihr Glück zu suchen.

Von den ersten Schritten im Auswandererbüro über die dramatische Überfahrt mit dem Dampfschiff bis zur Ankunft in New York und dem Neuanfang im Mittleren Westen erleben die Zuschauer die Höhen und Tiefen einer außergewöhnlichen Reise. Die Geschichte einer Familie, eines jungen Paares und eines Junggesellen macht die Schicksale der Auswanderer eindrucksvoll erlebbar. Atmosphärische Filmsequenzen verbinden die Szenen und lassen Geschichte lebendig werden. Mit viel Herzblut bringt eine engagierte Theatergruppe dieses fiktive, historisch inspirierte Bühnenstück auf die Bühne – ein packendes Erlebnis über Hoffnung, Abschied und den Traum von einer neuen Heimat.