Die 3 von der Tankstelle

Gegründet im September 1985 durch die 3 Urmitglieder Roland Wick (Gesang/Bass), Frank Lederer (Gitarre) und Klaus Köhler (Schlagzeug).

Erster Auftritt am 13.Dezember 1985 im Saal der Gaststätte Rose in Öhringen. Das war zur Zeit als die neue Deutsche Welle niemand mehr hören konnte, als sich 3 Jungs in Aral-Overalls auf die Bühne stellten und ZZ Top spielten.

Es folgten in den nächsten 2 Jahren mehrere Gigs im Grossraum Hohenlohe, die einen wachsenden Bekanntheitsgrad mit sich brachten.

1987 kam Keyboarder Andreas Wöhrl hinzu, bald darauf folgten Gitarrist Armin Schmidt und Sänger Ralf Ladda.

Von nun an wurde das Programm stetig erweitert und die Gighäufigkeit stieg immer weiter an.

So spielte man bis Anfang der 90er ca. jedes 2. Wochenende – Hauptsächlich trat man im Grossraum Hohenlohe auf, es gab aber auch Ausflüge ins Bayerische oder ins Allgäu, oft wurde auch bei Biker-Treffen oder Biker-Partys gespielt.

Nach fast 10 Jahren war die Luft erstmal raus und man beschloss sich zu trennen. Der letzte Gig zu der Zeit war 1994 im Universum in Dörzbach, was jedoch allen recht wehtat.

In den folgenden 5 Jahren traf man sich nur gelegentlich um vereinzelte Gigs zu bestreiten.

2002 tat man sich dann wieder zusammen, man konnte es einfach nicht lassen, wobei man sich einig war in solch einer Intensität wie früher das nichtmehr machen zu wollen, da alle durch Beruf und Familie eingespannt waren.

2009 verließ Bassist Roland Wick die Band, für ihn kam Harry Kaminski. Seither trifft man sich mehr oder weniger regelmässig, um zu Proben, Auftritte gibt es momentan noch ca. 3-4 mal im Jahr.