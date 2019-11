Wo holt der Bartel den Most her?! Na ganz klar, vom Rawley, den der Junge ist ein Vollblutmusiker! In und um Leipzig hat er bis jetzt noch jedes Dach gelupft...ganz genau wie beim letzten Buko-Besuch und so haben wir den Mo`s Ferry Artist gleich nochmal für Euch gesigned. Wie Marco Plazetti und A.M. natürlich auch. No more words needed - BE THERE & DANCE!