Dangers of Love - Seax

Dangers Of Love

Neue Band aus London mit Leute von Apologies, I Have None und Great Cynics. Die vier Briten spielen einen wunderbar melodiösen Indie-Punk der stellenweise in die Gefilde eines unprätentiösen RnR-Sound abdriftet. Was soll man sagen, die Band liefert einen eigenständigen Sound der auf jeden Fall zu überzeugen weiß.

Seax

Bamberg/Coburg/Würzburg-Connection um Ex-Cold Kids und Sängerin Natalie. Irgendwo zwischen Punkrock, Post-Punk und frühen Sub Pop-Sachen, ein bisschen Hysterese, die gute alte Bikini Kill/L7-Schule und vielleicht etwas Dead cult. Sehr geiler, melodischer, eingängiger und trotz angenehm sperriger Punk mit vielen Facetten, rau und wütend, minimalistisch und wunderbar unaufdringlich.Präsentiert von Big Dipper Shows.