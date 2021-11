Das Abo auf der Brache

Das THEATRE OF THE LONG NOW ist das Versprechen, auf einer Brachfläche in Stuttgart eine mindestens 100 Jahre andauernde Vorstellung stattfinden zu lassen.

Teil dieser Vorstellung sind Wachstumsprozesse, Bauprozesse, soziale, politische und performative Prozesse. 100 Jahre sind eine ziemlich lange Weile. Die Akteur*innen quälen sich voraussichtlich mit dem Wassermangel. Oder ein sommerlicher Wolkenbruch hat die Brache überschwemmt. Diese Matinee lädt dazu ein, den Vorgängen auf der Brachfläche in einer Art Wahrnehmungsexperiment beizuwohnen.

Mit einer kurzen dramaturgischen Einführung von Prof. Florian Feisel in das Geschehen und anschließendem Nachgespräch. Getränke bitte selbst mitbringen, aufgrund der Pandemiebeschränkungen müssen wir leider auf jegliche Bewirtung verzichten.

Die mindestens 100 Jahre gültigen Abonnements können unter karten@theaterrampe.de angefragt werden.