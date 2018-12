Der Steppenwolf

Harry Haller ist innerlich zerrissen: Für die Pflichten und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft hat er nur Verachtung übrig. Da sind dieThesen des „Tractats vom Steppenwolf“ Wasser auf seine Mühlen. Das kleine Büchlein fordert auf zu einem restriktiven Leben. Doch die Selbstzweifel halten an. Er flieht in die nächtlichen Großstadtstraßen, wo er von Hermine aufgelesen wird.

Harry Haller ist innerlich zerrissen: Für die Pflichten und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft hat er nur Verachtung übrig. Da sind die Thesen des „Tractats vom Steppenwolf“ Wasser auf seine Mühlen. Das kleine Büchlein fordert auf zu einem restriktiven Leben. Doch die Selbstzweifel halten an. Er flieht in die nächtlichen Großstadtstraßen, wo er von Hermine aufgelesen wird. Die androgyne Verführerin eröffnet ihm eine dionysische Erfahrungswelt. Er wird eingeladen in das magische Theater, wo er vorübergehend seine Persönlichkeit vergisst und seine Seele in eine surreale Bilderwelt zerfällt.

Die Badische Landesbühne

Inszenierung: Wolf E. Rahlfs Musik: Paolo Greco