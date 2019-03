Das musikalische Line Up ist diesmal durchweg ein Göppinger Klassiker mit Retro Charme: Mit Tim Sharp beehrt einer der Dirty Grooves Gründer endlich seit langem wieder einmal Göppingen und die Krypta. In Sachen elektronische Musik hat der gebürtige Engländer und Wahlschweizer in der Region einiges bewegt. Grundsteine gelegt. Er ist ein konsequenter Verfechter des Vinyls und wird an den 1210ern ein zeitloses Set zaubern, wie man es eben nur mit Plattenspielern und jemand, der diese noch in Perfektion bedienen kann, verzaubern kann. Und wer könnte ihn besser ergänzen als sein längjähriger DJ und Tribal NRG Buddy Mr. Mick, zu den Gründerzeiten noch unter dem Nikname Ali X aktiv? Seit Jahren wohl einer der vielseitigsten und kreativsten Soundkünstler der Region und ausserdem unermüdlich als Veranstalter zahlreicher schillernder und farbenfroher Events im Einsatz. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt konnten wir mit Mandy Wittl aka Djane justMe gewinnen, die extra für uns aus Freiburg anreisen wird. Auch Mandy hat lange in Göppingen gewohnt und gefeiert, bevor es sie ins Breisgau verschlagen hat. Ihr Musikstil erinnert an Sommer, Festivals und gute Zeiten, die Trackauswahl ist wohlüberlegt, eine Künstlerin, der man stundenlang zuhören und -sehen könnte. Wir sind jedenfalls schon mächtig gespannt, wie diese hochkarätige Kombination in der Krypta einschlägt :D Die visuellen Aspekte der Nacht werden von Tribal NRG ( Deko, Visuals, Lichtdesign) bedient, und dem geneigten Besucher ganz bestimmt wieder aufs Angenehmste ins Auge fallen. Das Team von Chapel/ Krypta und Dirty Grooves freuen uns auf Euch. C U soon ...