Das Tempelhaus in Neckarelz ist nicht nur das älteste Gebäude der Stadt, es ist auch die einzige in ihrer authentischen Form erhaltene Johanniterburg in ganz Baden-Württemberg. 1300 wird die Burg das erste Mal urkundlich erwähnt. Historiker schätzen jedoch das Tempelhaus deutlich älter. Zu den Kunstschätzen des als katholische Kirche genutzten Gebäudes, das einst sogar als Scheune diente, zählt der Conradusstein, eine Grabplatte aus der Zeit um 1300.