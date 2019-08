Gisberth Sturz, Abgeordneter aus dem Bayerischen Wald, fristet seit Jahren ein bitteres Dasein als Hinterbänkler im Bundestag. Doch heute ist sein großer Tag gekommen: Der Minister persönlich hat ihn zu einer seiner Cocktailpartys eingeladen, die schon vielen als Karrieresprungbrett gedient haben. Um dort eine gute Figur zu machen, engagiert Sturz den Comedian Tim Baumann für etwas Nachhilfe in Sachen Witz und Smalltalk. Dieser gerät jedoch in eine Sinnkrise, als seine Freundin am Telefon mit ihm Schluss macht. Außerdem mutmaßt Gisberths Gattin ausgerechnet heute, endlich schwanger zu sein. Als dann auch noch Tims Ex vor der Tür steht, nimmt das Chaos seinen Lauf.

DER PARTYLÖWE ist eine aberwitzige Komödie über Schein und Sein in Politik und Medien sowie kleine und große Beziehungsdramen. Dramatiker Lars Albaum arbeitet als Drehbuchautor für verschiedene Sitcoms und Fernsehformate und wurde für seine Mitarbeit an der Serie „Stromberg“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.