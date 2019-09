Die grosse 90er + 2000er Party

Innerhalb von kürzester Zeit hat es sich herumgesprochen: Die 90er sind zurück! Um 22.00 öffnen sich die Türen, und los geht die Zeitreise – back to the 90´s! Als auf MTV ausschließlich Musikvideos liefen und der Modetrend Plataeuschuhe als MUSTHAVE vorschrieb! Die Zeit, in der Nirvana, Britney Spears, Backstreet Boys & Co das Sagen hatten! DJ D-K-Dance sorgt für die musikalische Unterhaltung. Es erwartet euch ein abwechslungsreicher Mix aus allen Musikrichtungen der 90er - Ob Hip Hop, Techno, Rock, Pop - alles ist vertreten! Das bunte Ambiente der Posthalle lädt ein, in Erinnerungen an die guten 90er zu schwelgen!

Unbestritten: Die 2000er haben weit mehr zu bieten, als Botox, Billigflieger und Big Brother – vor allem musikalisch, den auch wenn man sich fast nicht mehr erinnern kann gab es zwischen iPod, MP3 und XBox zwischen GPS, Harry Potter und Deutschland sucht den Superstar auch jede Menge musikalischer Juwelen mit regelrechten Kult-Status.

Da gab es Überflieger wie Robbie Williams, Nelly Furtado oder Lady GaGa neben alt gedienten Veteranen wie Madonna, die Ärzte oder den Red Hot Chili Peppers. Während sich die Jugend Ihre Freizeit in den unendlichen Weiten des www. vertrieb, tönte zwischen Facebook, Youtube und ICQ der Sound von Lafee, Sido und Tokyo Hotel in ihre Ohrstöpsel und mit der neuen deutschen Welle, schwappte der Sound von Juli, Silbermond und Rosenstolz in ihre verranzten Teenager-Buden. In der Dorf-Disse, zappelte man zu den Beats von David Guetta, Scissor Sisters oder den Disco Boys während mit Seeed, Culcha Candela und Peter Fox ein frischer Wind aus der Hauptstadt wehte. Last but not least gab es mit Kid Rock, Gossip, Green Day und Co., natürlich auch richtig was zu rocken…

Freut Euch auf ein „Wiederhören“ mit Zlatko, Xavier Naidoo und den No Angels – mit Pink, Duffy und Amy Winehouse. Von Eminem bis Coldplay – von White Stripes bis Wir sind Helden – hier laufen die besten Partyhits des vergangenen Jahrzehnts.