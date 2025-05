da!SEIN | Ganz weit oba

Finale. Nach 32 Jahren, 3.616 Konzerten, 23.528 verspeisten Vesperbroten und unzähligen legendären Songs verlässt Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle die Bretter, die die Welt bedeuten. Im Rahmen der Abschiedstournee lassen es die vier Musiker auf Schloss Kapfenburg nochmal so richtig krachen – bei der Festivaleröffnung 2025! Die Vorband an diesem denkwürdigen Abend: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle. Der Hauptact: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle feat. Festivalorchester Musikverein Steinheim. So hat man die skrupellosen Hausmusiker noch nie gehört – weder die Klassiker noch ihren Abschiedssong „Ganz weit oba“. Der feiert nämlich zum Feuerwerk von Joachim Berner Weltpremiere.

Schon ab dem Einlass erwartet das Publikum eine rasante Reise durch die Bandgeschichte. Es ist eine Hommage an die schwäbischen Barden, multimedial, interaktiv und mit einem Augenzwinkern. Dazu gibt’s Musik des Ostalb Jazz Orchestras und Festivalkulinarik im Schlossgarten.