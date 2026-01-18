Er ist eine Musiklegende, eine Ikone, ein Weltstar – Udo Jürgens. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen und unvergessenen Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“ oder auch „Mit 66 Jahren“ gilt er zweifelsohne als einer der beliebtesten, meist gefeierten und größten Entertainer, Songschreiber und Komponisten im deutschsprachigen Raum. Dank seines langjährigen musikalischen Wegbegleiters Pepe Lienhard und dessen Original- Orchesters ist der Weltstar seit Herbst 2024 wieder auf der Bühne zu sehen: DA CAPO UDO JÜRGENS präsentiert das musikalische Vermächtnis eines unsterblichen Entertainers. Kritiker und Fans sind begeistert und daher steht bereits jetzt fest:DA CAPO UDO JÜRGENS wird auch 2026 auf große Tournee gehen!

DA CAPO UDO JÜRGENS ist ein musikalisches Best Of und eine höchst emotionale Zeitreise durch das außergewöhnliche Lebenswerk des charismatischen Ausnahmekünstlers Udo Jürgens. Dank modernster Technik erlebt das Publikum sowohl optisch als auch akustisch eine genial inszenierte, absolut spektakuläre Show. Aufwendig digital bearbeitete Originalaufnahmen und Konzertmitschnitte werden unter der Leitung von keinem Geringeren als Pepe Lienhard und demselben exzellenten Orchester, das ihn fast vier Dekaden lang bei Konzerten überall auf der Welt begleitet hat, live auf der Bühne gespielt, während Udo überlebensgroß auf einer riesigen Leinwand zu sehen und zu hören sein wird - eine perfekte Illusion.

Seit Herbst 2024 begeistert das einzigartige Live-Programm bereits Generationen von Udo Jürgens-Fans und wird nach der Fortsetzung in 2025 nun auch 2026 in vielen Städten Deutschlands zu sehen sein. Mit den beiden Schauspielern und Musicaldarstellern Tobias Licht und Karim Khawatmi führen aktuell zwei bekannte Namen des Showbiz als Moderatoren in unregelmäßig wechselnder Besetzung durch die Shows - beide waren für das Musical „Ich war noch niemals in New York“ engagiert und sind bestens mit Udos Repertoire vertraut.

Udo Jürgens war vielseitig - Komponist, Entertainer, Sänger und Musiker, aber auch Kosmopolit und durch und durch Familienmensch. Ein Star, und doch auch ein Mensch wie du und ich. Wie sehr er fehlt, machen über 50.000 begeisterte Fans bei der Tournee im November 2024 deutlich. Die gefeierte und hochgelobte Show „Da Capo Udo Jürgens“ ist die perfekte Möglichkeit, das musikalische Werk eines Künstlers noch einmal zu erleben. Nicht zuletzt sorgen auch die technisch perfekte Umsetzung, der grandiose Pepe Lienhard und sein sensationelles Original-Orchester dafür, dass Fans wie Medien gleichermaßen verblüfft, berührt sowie begeistert sind und mit einem wunderbar leichten und beseelten Gefühl wieder nach Hause gehen.