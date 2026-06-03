Sie war eine der großen deutschen Sopranistinnen des letzten Jahrhunderts und ist bis heute ein Vorbild für nachfolgende Generationen – Trude Eipperle Rieger.

„da!SEIN | Trude“ ist eine Hommage an die Sängerin, das Programm eine musikalische Reise durch ihre Karriere auf den bedeutendsten Bühnen der Welt. Denn ganz gleich ob in Stuttgart, München, Wien oder Bayreuth, ob in Mailand, Barcelona, London oder Paris, die Sängerin galt als ideale Verkörperung des lyrischen Soprans. Während ihrer jahrzehntelangen Karriere brillierte sie in Rollen wie der Mimi in „La Bohéme“, der Elisabeth im „Tannhäuser“ und der Pamina in „Die Zauberflöte“.

Nach ihrem Abschied von der Bühne gründete sie die Trude Eipperle Rieger-Stiftung zur Förderung junger Gesangstalente. So wird ihr zu Ehren seit 20 Jahren der Trude Eipperle Rieger-Preis verliehen. Vier der Preistragenden kehren für die Eröffnungsperformance zurück aufs Schloss. Gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg präsentieren sie die schönsten Arien und Duette aus dem Bühnenleben der Kammersängerin. Die Symbiose von Musik, Bühnenbild, Lichtshow und Feuerwerk erweckt dabei die Magie der Oper zum Leben.