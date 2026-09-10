Da wo die Pharaonen wohnen

Wer kennt sie nicht ? Die Pauschalreisen, die einem ein absolutes Schnäppchen versprechen und scheinbar seriös mit tollen Angeboten werben.

Auch Familie Steinmann hat so einen Urlaub in Afrika gebucht und muss schnell feststellen, dass die Realität eine Andere ist. Alexander und Marion Steinmann nehmen sich deshalb vor ihren Reiseleiter zur Rede zu stellen. Doch der ist eine zwielichtige Gestalt und sperrt die beiden kurzerhand in einen Vorratsraum in einem unbekannten Hinterhof. Zum Glück hat niemand den kleinen Robert entdeckt, der nun der Einzigste ist, der seinen Eltern helfen kann.

Doch das ist alles Andere als einfach - alleine in einer fremden Stadt. Zum Glück trifft er auf Badar, ein Mädchen, das auf der Straße lebt und dem kleinen Robert selbstlos ihre Hilfe anbietet. Beide versuchen dem Fremdenführer Raoul auf den Fersen zu bleiben, da er den Schlüssel zum Lagerraum eingesteckt hat.