Dannemann and Friends

Das neue Rock-Blues-Programm von Werner Dannemann überzeugt in bewährter Manier durch gute Songs, knackige Grooves und einfallsreiche Soli. Dieses Mal angereichert durch das brillante Saxofon von Lee Mayall, dem Neffen des legendären John Mayall. Mit im Gepäck hat Dannemann dieses Mal sein neues Konzeptalbum „Flames at Montsegur“. Dabei ließ er sich von der tragischen Geschichte der Katharer im Hochmittelalter und von der Landschaft des bezaubernden südfranzösischen Languedoc inspirieren.

Dannemann bleibt sich mit seinem neuen Programm darin treu, der Tradition des englischen Blues-Rock und seiner Gitarren-Heroes Eric Clapton, Peter Green und Jimi Hendrix zu huldigen. Dannemann gehört mit seiner über Jahrzehnte eingespielten Band nicht nur in den Plattenschrank, sondern live auf die Bühne. Da bestechen Sie durch Präsenz, Spontaneität und Spielfreude pur. Egal ob mit seinen eigenen Songs oder mit unverwechselbaren Interpretationen der Blues-Rock-Klassiker. Dazu gehören auch Cream-Songs des legendären Jack Bruce, welcher sein leider letztes Trio-Konzert im Februar 2013 gemeinsam mit Dannemann in der Alten Reithalle in Stuttgart spielte.

Line Up:

Werner Dannemann (git, voc)

Bernd Berroth (bass)

Peter Knapp (dr)

Lee Mayall (sax)

Guest:

Jean-Pierre Barraqué (keys)