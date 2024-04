Nehmen Sie an einem fröhlichen, einstündigen Dabke-Tanz-Event teil, das die Kultur des Nahen Ostens lebendig werden lässt!

Unter der Leitung der Künstler Medhat Aldaabal und Ali Hasan tauchen Sie ein in die rhythmische Energie dieses traditionellen arabischen Volkstanzes aus der Levante. Erleben Sie die Essenz des "Dabke", was auf Arabisch "mit den Füßen stampfen" bedeutet, und entdecken Sie das reiche kulturelle Erbe Palästinas, des Iraks, Jordaniens, des Libanon und Syriens.

Medhat Aldaabal ist ein syrischer Tänzer, der derzeit in Berlin lebt. Er studierte am Higher Institute of Drama, spezialisiert auf Tanz, in Damaskus und trat mit verschiedenen Tanzgruppen im arabischen Raum auf. Seit 2015 nimmt er an Workshops für zeitgenössischen Tanz teil, unterrichtet und kreiert seine eigenen Werke, um seinen kulturellen Hintergrund mit seiner künstlerischen Karriere zu verbinden. Medhat erforscht die Verbindungen zwischen Bewegung, Erinnerungen und Klängen, um umfassende und innovative Performances zu schaffen. Er hat mit Sasha Waltz & Guests, Nir De Volff und vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet. www.medhat-aldaabal.com

Ali Hasan, ein in Berlin lebender Musiker, Perkussionist und Heilkünstler mit Wurzeln in Syrien, webt sowohl solo als auch mit Gruppen wie Pulsar Collective und Dabke Community Dance von Sasha Waltz & Guests lebendige Rhythmen. Als Mitbegründer von Baynatna bewahrt er die arabischen und internationalen Künste und erhielt dafür Auszeichnungen wie "The power of the Arts 2020. Transforming Society". Alis rhythmischer Zauber schwingt in ganz Europa mit und wird vom internationalen Publikationen gewürdigt. Er tritt im Humboldt Forum auf und kuratiert Musik mit dem Resident Music Collective. www.alihasan.berlin