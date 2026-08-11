DAD HARMONY - TOUR 2026

Das Ganze begann bei einem Junggesellenabschied, bei dem sich die fünf Mitglieder von DAD HARMONY singend im Whirlpool filmten. Der Clip wurde bei TikTok hochgeladen und verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Die jungen Väter aus Skellefteå, Nordschweden, wurden über Nacht bekannt, ihr erstes Video wurde mittlerweile über 23 Millionen Mal gesehen. Sie covern bekannte Songs und machen mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für Musik einzigartige und gefühlvolle Versionen daraus. Oftmals im Wohnzimmer gefilmt, mit ihren Kindern auf dem Schoß, die sichtlich die schönen Melodien ihrer Väter genießen, gehen die harmonischen Videos viral.

Ihr Social Media Erfolg dauert an, ihre Followerzahlen befinden sich in den Millionen. Die meisten Fans kommen natürlich aus Schweden, daneben aus Deutschland, den USA, Japan und Frankreich.

Peter Vidmark, Tomas Vidmark, Sebastian Åkesson, Adam Stenlund und Michael Åberg bilden zusammen DAD HARMONY und sind begeistert von der Resonanz ihrer Fans in Europa. Deshalb kehren DAD HARMONY im November 2026 zurück. Insgesamt spielen sie 11 Konzerte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Die Väter laden ihre Fans zu einem erfüllenden Abend voller harmonischer Klänge und Mitsingsongs ein. Glücklich und beschwingt gehen die Fans danach nach Hause.