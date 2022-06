Dada Masilo / Dance Factory: The Sacrifice

Berühmt geworden ist sie mit radikalen Neuinterpretationen von Schwanensee oder Carmen – jetzt ließ sich die Südafrikanerin von Le Sacre du printemps inspirieren, einem der skandalträchtigsten Ballette der Theatergeschichte.

„Was opfern wir in unserem täglichen Leben?“, fragt sich Dada Masilo und spannt in ihrer eigenwilligen Version den Bogen von beschwörenden, lebensbejahenden Riten bis zur Opferbereitschaft einer Einzelnen, einem sanften und tieftraurigen Abschied. Auch in diesem Stück geht es um schwarze Identität, um Gewalt gegen Frauen und Gerechtigkeit, die Choreographin und ihre Tänzerinnen und Tänzer finden im traditionellen Tswana-Tanz aus Botswana kraftvolle, authentische Bewegungen. Die Musik erklingt live und changiert zwischen afrikanischer Percussion, Folkrhythmen und einer einsamen Klage. Auch bei diesem Thema eröffnet uns Dada Masilo mit ihrem Blick von jenseits des Äquators völlig neue Aspekte.

"Nach ihrer sensationellen, heutigen Adaption von Tschaikowskys Schwanensee und der nicht minder genialen Umsetzung von Adams Giselle legt Masilo mit The Sacrifice erneut einen Meilenstein des zeitgenössischen Tanzes vor." — Der Kurier, Wien

"Was da an Lebensfreude, Aggression und Wut, Wehmut und Schmerz, Trauer und Verzweiflung, an Authentizität von der Bühne strahlt, ist selten zu sehen." — tanz.at

"Ihre modernen Interpretationen haben das Publikum fast genauso geschockt und begeistert wie ihre unverkennbare, erstaunlich schnelle und oft schrille Fusion aus afrikanischem Tanz und den Bewegungen des klassischen Balletts." — CNN

Choreographie: Dada Masilo | Musik: Ann Masina, Leroy Mapholo, Tlale Makhene, Nathi Shongwe | Kostüme: David Hutt | Dauer: 75 Minuten