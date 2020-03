× Erweitern Malaka Hostel Malaka Hostel

DaDanzetSe Festival 2020

Eine Wiese, eine Bühne

Freitag Abend 19.30 Uhr

DaDanzetSe Konzert

MALAKA HOSTEL

Die Kojoten rufen zum Tanze!

Global Umpa Music!

Das ist völlige Eskalation auf der Bühne!

Während die aus Trompeten und Mundharmonika bestehende Brass Section los sprudelt.

Malaka Hostel - das ist ein fast unbeschreiblicher Genre-Mix aus allem, was Spaß macht, die Hüften zittern, die Hosen knittern und die Balken splittern lässt. So bunt wie unser Festival und dementsprechend wahnwitzig kurzweilig. Gut ein Jahr nach dem Erscheinen ihrer ersten LP "Dizko Fatale" freuen wir uns auf eine expolosive Mischung aus Ska, Balkan, Rock'n'Roll, Klezmer, Swing und vielem anderen aus aller Welt,

das gut für's Gemüt ist. Mit ihren Kompositionen und ihrer Ästhetik erinnern sie an so einiges, was uns in den letzten zwei Jahrzehnten gerne von unseren Campingdecken hat aufspringen, aber mit ihrem authentischen Songwriting auch an vieles, was uns hat innehalten lassen. Dizko Fatale-Amore Total.

TICKETS:

VVK 14,00€ AK 16,00€

Tagblatt Tübingen

tickets.kunst-kulturverein.de

Samstag 13:00 Uhr

Familienfestival-Wahnsinn für Alle, wirklich alle Altersklassen! Ist der Nachmittag mit Theater, Magie und Showact´s noch eher auf die Junior-Besucher ausgerichtet, können am Abend auch die Großen Ihrer Feierfreude bei Trompeten und Bier freien lauf lassen.

Von der Astholzwerkstatt, über Blütentatoos, Bogenschießen, Kinderyoga und Riesenseifenblasen, bis hin zur Ziegenwanderung, haben die Kidz einiges zu entdecken.

Sensi Simon and his Brother - Kuntu Musiktheater – Lehnebach Swing GmbH - Mister Möck Master of Magic - uvm.

Eintritt:

Auf Spendenbasis.

KommetSe, GucketSe, DanzetSe