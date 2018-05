Dämmer - Shopping

Beim Dämmershopping wird die Innenstadt zur Gourmet-Meile mit einem ganz besonderen Flair. Genießen Sie diesen Abend mit allen 5 Sinnen. Schlendern - Schlemmen - Shoppen - Urlaubsflair im Städtle.

Genießen Sie bis 23.00 Uhr einen gemütlichen Bummel durch die Geschäfte in der Innenstadt, gönnen Sie sich leckere Schlemmereien der örtlichen Gastronomie die für Sie zum Teil direkt in der Fußgängerzone zubereitet werden. Treffen Sie Freunde beim leckeren Cocktail vor den Schaufenstern. Schöner lässt es sich nicht bummeln. In den Geschäften warten jede Menge Angebote auf Sie. Chillen Sie in den gemütliche Ecken die zum Verweilen einladen und freuen Sie sich auf stimmungsvolle musikalische Unterhaltung.