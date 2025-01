Dagmar Dusil „Das Geheimnis der stummen Klänge“

Dagmar Dusil fängt in ihrem neuen Roman die abgrundtiefe Verworfenheit osteuropäischer Zeitumstände in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein.

Clara, zur Adoption freigegebene ungewollte Tochter einer Starpianistin, erfährt auf ihrem Lebensweg, nicht zuletzt wegen einer erbarmungslosen Inszenierung der gefürchteten rumänischen Geheimpolizei Securitate, zahlreiche Enttäuschungen.

Die Autorin wurde in Hermannstadt geboren, studierte Germanistik und Anglistik und reiste 1985 in die BRD aus. Heute lebt sie in Bamberg. Andreas Flad begleitet den Abend am Klavier.

Kooperation: Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.