Endlich 50! So jung brechen wir nicht mehr zusammen

Es darf gefeiert werden: Nach Pausenhof, Pickeln und Familienplanung haben wir das Schlimmste hinter uns und sind immer noch da! Die Werbung nennt uns „Best Ager“ und die Welt steht uns offen, solange das Geld stimmt. Viele von uns machen bei Bewegung Geräusche und können das Großgedruckte nicht mehr lesen, aber die wichtigen Dinge sieht man mit dem Herzen. Doch Obacht: Die zweite Lebenshälfte will nicht mit Kalendersprüchen vertrödelt werden! Die Uhr tickt – was tun? Masterstudium, Everest-Besteigung oder Weinprobe? Dagmar Schönleber weiß: In der 2. Pubertät haben wir mehr Erfahrung, Bauchgefühl und Gelassenheit. Wir tragen alles mit Würde – außer orthopädische Schuhe! Mit Klug- und Albernheit verkündet sie: Ü50 ist machbar, ab jetzt sind wir Goldstandard! Regie: Lutz von Rosenberg Lipinsky