Daheim entfremdet: 30 Jahre Flüchtlingskinder im Libanon e.V.

Daheim entfremdet: Erkenntnisse aus meinem Mutterland, der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ als Besatzerstaat mit Nirit Sommerfeld Pit Holzapfel (Gitarre, Posaune), Christian Schantz (Kontrabass).

2007 kehrte Nirit mit ihrer Familie in ihr Geburtsland Israel zurück, wohin ihre lebenslange Sehnsucht sie geführt hatte. Sie wollte da leben, wo ihre Muttersprache gesprochen wird, wo ihre große Familie lebt, wo Gerüche, Speisen, Festtage, das Meer und das Licht ein Versprechen verheißen: Zu Hause sein, ein Daheim haben, angekommen sein; vielleicht sogar so etwas wie Heimat.

Zwei Jahre später entschied sie sich politisch und persönlich für die Rückkehr nach Deutschland. In ihrem Vortrag beschreibt sie sehr persönlich den schmerzhaften Weg vieler Erkenntnisse, die sie in dieser Zeit erfahren musste. Für diese Erkenntnisse und Erfahrungen in Israel und Palästina hat sie seither musikalische, theatralische und literarische Ausdrucksformen gefunden. Mit ihrer Band Orchester Shlomo Geistreich, mit der Polit-Revue Reality Check und seit 2025 mit ihrem Debüt-Roman Beduinenmilch setzt sie sich für Dialog, gegenseitige Empathie und Gerechtigkeit für die Menschen zwischen Mittelmeer und Jordan ein.

In Daheim entfremdet erzählt und singt sie – begleitet von Pit Holzapfel (E- Gitarre, Posaune) und Christian Schantz (Bass) – von den Beweggründen ihres Hin- und Rückzuges nach und von Israel, von Erwartungen und Realitäten, den 'facts on the ground', dem persönlichen Erleben in dem Spannungsfeld zwischen Israel und Deutschland – und wie alles mit allem zusammen hängt.

Nirit Sommerfeld Schauspielerin – Sängerin – Autorin – Gastronomin.