DAHL/DALEN/SØVIK (NO) – Jazz

Dahl/Dalen/Søvik ist ein Improvisationstrio aus Oslo, das mit Wurzeln in Free Jazz, Noise und Avantgarde die moderne freie Improvisation pflegt. Inspiriert von Künstlern wie Anthony Braxton, Mette Rasmussen und Ingebrigt Håker Flaten, vereinen Amalie Dahl (u.a. Dafnie, Trondheim Jazz Orchestra), Henrik Sandstad Dalen (Passe Planta, Sex Magick Wizards) und Jomar Jeppsson Søvik (GIGAMY) ihre individuellen Stimmen zu einem lebendigen Klangbild. Alle drei sind feste Größen der Osloer Improszene.

Ihr Debütalbum „Fairytales for Daydreamers“ (Nice Things Records, März 2023) dokumentiert den ersten gemeinsamen Live-Auftritt des Trios – eine mitreißende, einstündige Reise voller feiner Zwischentöne, intensiver Dialoge und emotionaler Tiefe, die an langjährige Weggefährten erinnert. Das im Januar 2024 erschienene zweite Album „Live in Europe“ wurde ebenso begeistert aufgenommen und festigt ihren Ruf als herausragende Vertreter der freien Improvisation.