Dahlia Quartett

Wenn die ersten Blätter fallen und die Tage kürzer werden neigt sich auch das Gemüt gerne melancholischeren Stimmungen zu.

Dieses schöne aber auch ernste Streichquartett Programm, geprägt von so manchen biografischen Schicksalsschlägen der Komponisten, fesselt und tröstet gleichermaßen.

Schumanns unvergleichliche Melodien und die rhythmische Urkraft von Shostakovich 7. Quartett finden einen klassischen Gegenpol im berühmten Werk op. 18, Nr. 4 Beethovens.

Die vier Musiker*innen des Dahlia-Quartetts, Elena Graf, Lilian Heere, Madeleine Przybyl und Olivier Marger lernten sich im Staatsorchester Stuttgart kennen und tauschen ihre Positionen an den ersten Pulten des Opernorchesters auch gerne regelmäßig ein für das Ensemblespiel auf engstem Raum.

Es erwartet Sie ein besonderer Konzertabend!