Das Micha von der Rampe Bierpong Turnier am 27.07.2025!

Sei dabei, wenn das Open-Air-Gelände der Brackenheimer Festwiese in eine "Bierpong-Arena" verwandelt wird! Hochmotivierte 2er Teams treten gegeneinander in einer Vor- & K.O.-Runde an und spielen um großartige Gewinne und natürlich den offiziellen Bierpong Pokal!

Moderiert von Micha von der Rampe, DJ MatzePu und dem ein oder anderen Special Guest kann der Tag nur eine Gaudi werden!