Daimler Big Band

Gegründet wurde die Daimler Bigband im November 1999 (damals DaimlerChrysler Bigband) auf Initiative des StuBgarter Jazz-Saxophonisten und Bandleaders Klaus Graf.

Die Musiker sind Mitarbeiter der Firma Daimler, die ihre Freizeit mit Begeisterung gemeinsam dem Bigband-Jazz

widmen. Der Bandleader Klaus Graf ist Professor für Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik Nürnberg und durch seine Mitwirkung in verschiedenen Ensembles wie z.Bsp. bei Peter Herbolzheimers „Rhythm Combination & Brass“, der „SWR Big Band“ und der „Bobby Burgess Big Band Explosion StuBgart“ als Jazzsolist auf internationaler Ebene tätg. Die Daimler Bigband gastiert im Casino in Kornwestheim mit zwei großartigen Solisten der SWR Big Band:

Karl Farrent – Trompete/Flügelhorn Bei „Jugend jazzt“ gewinnt Karl Farrent 1978 den ersten Preis. Die sechs Jahre darauf Mitglied im Jugendjazzorchester NRW. Studium an der

Musikhochschule in Köln bei Manfred Schoof und Jiggs Whigham. Seit 1985 Solotrompeter bei der SWR-Bigband. Aufnahmen und AucriBe u.a. mit Bob Mintzer, Maria Schneider, Sammy

Nes@co, Bob Florence, Frank Foster, Bill Holman, Rob McConnell, Phil Woods, Clark Terry, Don Menza, Slide Hampton, Roy Hargrove, Gerald Clayton, Toshiko Akiyoshi, Pat Metheny, Gary Burton, Jan Garbarek, PaBy Aus@n, Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater, George Benson, Paul Kuhn, Ivan Lins, Max Greger sr. & jr., Peter Herbolzheimer, Horst Jankowski, Hugo Strasser, Buddy De Franco, James Morrison, Randy Brecker, Manny Albam, EBa Cameron, RSO StuBgart, VE StuBgart, Bob Moses, Sam Rivers, Lee Konitz, Arturo Sandoval, Mike Svoboda ...