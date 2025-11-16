Daimler Big Band

Im ersten Set präsentiert die Daimler Bigband ein ausgewähltes Programm mit Kompositionen von Duke Ellington, einem der berühmtesten Jazzmusiker und Bigband-Leader aller Zeiten!

Seine Schaffensperiode zog sich über mehrere Jahrzehnte hinweg und beinhaltet legendäre Jazzstandards wie zum Beispiel „Take The A-Train“, „Satin Doll“ oder „Cotton Tail“, die neben Auszügen aus seinem Meisterwerk „Far East Suite“ mit Sicherheit zu hören sein werden.

Im zweiten Set des Konzerts gibt es für das Publikum wieder einige Überraschungen.

Man darf gespannt sein!

