Daimler Big Band

Im ersten Set präsentiert die Daimler Bigband ein ausgewähltes Programm mit der Musik des Count Basie Orchestras, der vielleicht swingendsten Bigband aller Zeiten.

Das zweite Set des Konzerts wird der deutschen Bigband-Legende Peter Herbolzheimer und seiner „Rhythm Combination & Brass“ gewidmet. Peter Herbolzheimer wäre im vergangenen Dezember 90 Jahre alt geworden. Freuen Sie sich auf ein weiteres, tolles Gastspiel der Daimler Bigband!

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Daimler Musikgemeinschaft