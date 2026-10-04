Daimler Big Band

Im ersten Set präsentiert die Daimler Bigband ein ausgewähltes „Best of Bandbook“ Programm bestehend aus Titeln, die im Laufe des 27-jährigen Bestehens der Band erarbeitet wurden. Das zweite Set des Konzerts beinhaltet ein „Vocal Special“ bei dem gleich mehrere Gesangssolistinnen gefeatured werden.

Freuen Sie sich auf ein weiteres tolles Gastspiel der Daimler Bigband!

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Daimler Musikgemeinschaft