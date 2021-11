Die Daimler Big Band Stuttgart präsentiert sich beim „Shoulders of Giants“ Big Band Festival der Jazzstadt Stuttgart mit den beiden herausragenden Gastsolisten Ack van Rooyen am Flügelhorn und Ralf Hesse an der Trompete.

Ack van Rooyen feierte im letzten Jahr seinen 90sten (!) Geburtstag. Er zählt immer noch zu den großartigsten Jazzsolisten weltweit. Sein Spiel und sein Flügelhorn-Sound sind nach wie vor unvergleichlich. Ralf Hesse zählt zur Crème de la Crème der deutschen Jazztrompeter und Arrangeure.

Und mit dabei ist die Sängerin Fola Dada. Sie ist bekannt als Pop- und Jazz-Sängerin, Komponistin und Liedtexterin, sowie Gesangslehrerin und Hochschuldozentin. Die Daimler Bigband ist stolz diese drei Ausnahmemusiker beim Big Band Festival der Jazzstadt Stuttgart zu präsentieren!