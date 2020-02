DAM // Soulmade + MaxCarpone // Daily

Zwei Alias, eine Person. Nach fast zwei Jahrzehnten des aktiven Schaffens veröffentlicht der MC und Produzent, der in den vergangenen 11 Jahren vor allem an der Seite von Chezz.one und Warpath zum Mic griff, sein erstes Solorelease.

Thematisch wird mit allem aufgeräumt was das tägliche Leben zu bieten hat. Nur eines ist wie gewohnt. Die Soundästhetik bleibt ruff, rugged & raw! sp12 meets s950! Dementsprechend rumpeln die Kicks und Snares.

Sein Partner in Crime MaxCarpone zeichnet sich für alle Cuts auf der Scheibe verantwortlich. And on the 1210's he's killin it! Im Frühjahr 2020 werden die Beiden gemeinsam mit Chezz.one die „Daily Routine“ LP auf die Bühne bringen.