Damaged Goods - Nice'n'Sleazy

"Oh No! Not Them Again!" - Doch, doch, ganz richtig gelesen... der alte Hase REVEREND REICHSSTADT und die junge Hüpferin MERCY, die neben familiären Banden auch eine große Liebe zum Vinyl und die Lust am Schallplattenauflegen verbindet, stehen wieder einmal zusammen an den Drehtellern.

Ganz gepflegt werden die beiden das geneigte Publikum dieses Mal erneut an einem Donnerstag Abend mit Post-Punk und ein wenig Garage-Kram sowie Cold-New-Dark-Wave und "Classic & Obscure 80's-Sounds" unterhalten; der Eintritt ist frei.