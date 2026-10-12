Reutlingen, Kaiserstraße 58. Eine Gruppe junger Leute betritt die Kaiserhalle, sie bestellen Bier, packen ihre Instrumente aus, einer erzählt, dass er bei einer Reise nach Paris Josephine Baker gesehen hat.

Bevor die Gaststätte aufmacht, proben sie ein bisschen: Sie spielen Walzer, Charleston, die Leute wollen tanzen. Es ist das Jahr 1926. Zehn Jahre später, derselbe Gastraum: Einige Musiker kommen nicht mehr, die Verbliebenen spielen Schlager, während die Stiefelschritte vor dem Fenster nach Aufmarsch klingen. Nach weiteren zehn Jahren sprechen die Soldaten am Tresen Französisch, die Wirtin summt leise ein Chanson. Ende der 1970er, die Kaiserhalle ist kaum wiederzuerkennen: Es ist weit nach Mitternacht, eine junge Band spielt ohrenbetäubenden Rock für ein buntes Szene-Publikum, das noch lange nicht nach Hause will.

»Damals. Eine musikalische Zeitreise durch 100 Jahre Stadtgeschichte« nimmt die legendäre Reutlinger Kultkneipe »Kaiserhalle« in den Blick. Schlaglichtartig werden Augenblicke der vergangenen 100 Jahre eingefangen; die Menschen, die Musik und die Gespräche, die die Kaiserhalle und ganz Reutlingen prägten. Getragen wird die Rückschau von der Musik, die das Jahrhundert zu dem gemacht hat, was es war: Schlager und Jazz ebenso wie Rock ’ n ’ Roll, Funk und Pop. »Damals« ist heute ein kollektives in Erinnerungen Schwelgen und ein ausgelassenes Fest!