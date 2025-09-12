DAME – DER WEG IST DAS ZIEL – LIVE 2025

Nach dem Erfolg von „Allzeit Bereit“, der Fortsetzung seines WoW-Evergreens „12 Millionen“, bestätigt DAME nun für 2025 die erste Hallen-Tournee seit drei Jahren!

Seit nun über einer Dekade begeistert DAME seine treue Anhängerschaft. Egal, ob es darum geht, mit tiefer Stimme über deftige Beats zu brettern oder Ohrwürmer aufs Blatt zu zaubern, die einen wochenlang nicht mehr in Ruhe lassen. Etliche Top-Ten-Alben, ausverkaufte Tourneen und rekordverdächtige Zahlen sind nur ein kleiner Auszug der bisherigen Karriere des Begründers deutschsprachiger Gaming-Musik.

Letzteres wurde kürzlich mit „Allzeit Bereit“, der Fortsetzung seines WoW-Evergreens „12 Millionen“, abermals gekonnt unter Beweis gestellt. So generierte DAME über Nacht mehr als jeweils 100.000 Aufrufe sowohl auf Spotify als auch auf YouTube, wo er sich ohne große Anstrengung Platz vier der deutschen Trends sichern konnte.

Nach wohlverdienter Auszeit und Schaffenspause, mit Ausnahme einer Handvoll ausgewählter Open-Air-Konzerte, ist die Freude umso größer, dass kürzlich erschienene Hits wie unter anderem „Zukunft aus Gold“ und „Life Balance“ in den Koffer gestopft werden, um die Fans 2025 mit der ersten Hallen-Tournee seit 2022 zu beglücken.