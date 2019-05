Damir Brajlovic & Gospeldiamonds

Die große POWERGOSPELNACHT - live & hautnah – Gänsehautfeeling unter freiem Himmel!Herzlich Willkommen! Genießen Sie auch in diesem Jahr wieder einen stimmgewaltigen Abend mit feinstem Chorensemble, einzigartigen Solisten & der Band [MORE THAN SOUL]!Gospelcrew - live in concert: Damir Brajlovic und die GOPEL DIAMONDSSeit vielen Jahren veranstaltet der Untergruppenbacher Chorleiter und Musikschulleiter Damir Brajlovic ein Jahreskonzert mit seiner Gospelcrew im Burggraben und bietet Besuchern ein Bühnenspektakel der Extraklasse.Das Motto ist Programm: „Joyful, Joyful!“ ist eine unwiderstehliche Mischung aus beschwingtem Liedgut, die süchtig macht. Temperamentvolle Gospels, Spirituals und einfühlsame Balladen gepaart mit jeder Menge Pop & Soul – absolut inspirierend für Zuhörer und begeisterte Fans. Die Akteure stehen für ansteckenden Rhythmus, große Gefühle und langjährige Bühnenerfahrung. Musikalischer Leiter und Solist in Einem: Damir Brajlovic, begleitet seinen Chor am Klavier und gibt als Vollblutmusiker mit ausdrucksstarker Stimme dem Ganzen eine sehr gefühlvolle Note. Joyful, Joyful! – lebendig, temperamentvoll, einzigartig – eben Was „fürs Herz“!Ausdrucksstarke Solisten gepaart mit Freestyle sorgen für das Sahnehäubchen – tauchen Sie ein in einen unvergesslichen Sommerabend unter freiem Himmel und gehen Sie mit wunderbar positiven Gefühl nach Hause, das noch lange ein Lächeln zaubert …