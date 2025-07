Wie kam der Mensch in die Welt? Wie kam der Geist in das Hirn? Auf dieser spannenden Reise durch die Evolution des Menschen erfahren Sie, warum wir so sind, wie wir sind.

Die Welt erobernd und zugleich körperlich und psychisch so zerbrechlich, segeln wir auf unserem Planeten durch die Galaxis. Geleitet mal von der Vernunft, wesentlich öfter von der Emotion. Dr. Dr. Damir del Monte führt Sie erkenntnisreich und tiefgründig durch die Stammesgeschichte des Menschen und zeigt mit freudvoller Leichtigkeit und Humor, wie unser evolutionäres Erbe in unsere alltägliche Gegenwart hineinwirkt. Sind wir somit biologisch determiniert? Können wir überhaupt etwas ändern an dem, was ist?

Freuen Sie sich auf die erhellenden Antworten eines Psychologen und Neurowissenschaftlers, der auf der Bühne in unnachahmlicher Art die Leidenschaft eines Rockstars mit der Eleganz eines Gentleman zu verbinden weiß. Die Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die menschliche Lebenswelt ist für ihn reine Passion. Seine Worte provozieren und laden ein zum kritischen Nachdenken. Zugleich erlauben sie es uns, die Magie des Lebens zu feiern.