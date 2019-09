Damit die Welt Zukunft hat: Mit Papst Franziskus zu einer beherzten Ökopraxis. Eine Einführung in die Enzyklika Laudato si´

In seiner Enzyklika „Laudato si´“ setzt sich Papst Franziskus vehement für die Bewahrung der Schöpfung ein und wendet sich dabei an „alle Menschen auf diesem Planeten“. Mit der Zerstörung der Umwelt verschlechtert sich auch die Lebensqualität der Menschheit. Die Umweltzerstörung führt also auch zu sozialer Ungerechtigkeit. Der Papst ruft die Politik auf, das Gemeinwohl der Menschheit an oberste Stelle ihres Handelns zu stellen, er ruft aber auch jeden einzelnen Menschen auf, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.