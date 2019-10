Am 01.11.19 steigt im Basement in Reutlingen die Releaseparty zur DAM/Soulmade LP "Daily Routine"! Unterstützt wird er vom großartigen MaxCarpone an den 1210's! Außerdem werden einige Überaschungsgäste dabei sein!

Kartenvorverkauf gibt es unter diesem Link:

https://www.daily-concept.net/shop/produkt/daily-routine-releasejam-vvk/

Liverapsupport von:

Gässlesrapkollektiv

THC Crew

DJ Aftershow von Schwierzi