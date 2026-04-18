„Dança por Correio“ bedeutet auf Portugiesisch „Tanz per Post“. In dieser Show treten sechs Breakdancerinnen auf, die als Postboten verkleidet sind. Sie laufen, rennen, springen und tanzen durch die Straßen der Stadt und sausen durch die öffentlichen Räume. Das Publikum besteht aus allen, die der Gruppe folgen oder nur zufällig vorbeikommen. Der Bürgersteig, die Ladenfassaden, Straßenlaternen und Schilder verwandeln sich in eine Bühne (oder einen Spielplatz?). Das Publikum ist eingeladen, einen Brief mit Texten, Gedichten und Aufgaben auszuwählen. Die Briefe sind Einladungen an die Zuschauenden, sich zu beteiligen und am Stück mitzuwirken. Diese Postbotinnen in ihrer tänzerischen „Arbeitsschicht“ teilen die Stadt mit uns und laden uns ein, die Wege, die wir (vielleicht) schon zu kennen glauben, genauer zu betrachten. „Dança por Correio“ ist ein Paket, das durch Briefe, Bewegung und Zusammengehörigkeit zugestellt wird. Und wer weiß? Vielleicht ist ja ein Brief für Dich dabei!